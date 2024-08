Bologna com’era | Mercuriale padre della medicina sportiva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) A consegnare alla soria Girolamofu il suo trattato "De arte gymnastica", scritto nel 1569 e ancora oggi ristampato. È la prima opera che abbia affrontato scientificamente il rapporto tra l’educazione fisica e la salute evidenziandone i benefici terapeutici. Il trattato contiene osservazioni e valutazioni concrete: premesso che la ginnastica non può essere praticata da tutti, si analizzano i movimenti che vengono fatti quando si utilizza una palla, si suddividono le attività fisiche svolte in palestra da quelle all’aperto, non si considera ginnastica quella che serve per formare un guerriero. La ginnastica determina sudorazione che aiuta l’espulsione di umori maligni, immette vigore nel corpo rafforza le membra e facilita le normali funzioni fisiologiche.è considerato ildi 5 figli, morì a Forlì nel 1606. Marco Poli