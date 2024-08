Corriere dello Sport – Koopmeiners alla Juve è ufficiale | cifre e dettagli dell’affare

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 2024-08-28 23:07:41 Arrivano conferme dal: Ora è: Teunè un nuovo calciatore dellantus. È lui il colpo dell’estate in casa bianconera, con Cristiano Giuntoli che è riuscito a portare a termine una lunga trattativa con l’Atalanta, definendoe formula del trasferimento: prestito oneroso di 10 milioni, obbligo di riscatto per altri 40 con pagamento dilazionato su almeno tre esercizi, cioè giugno 2025, 2026 e 2027, più 4 di oneri accessori che fanno salire la parte fissa dell’operazione a 54 milioni. Qui va aggiunta una cifra legata ai bonus che oscilla attorno ai 6 milioni, per un totale di 60 milioni di euro.