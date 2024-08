Un fulmine manda a fuoco la cabina elettrica disagi a San Nicola Manfredi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnaEnel situata in contrada Palati, nel comune di San, è andata aa causa del violento maltempo che nel pomeriggio di oggi ha colpito l’intero territorio sannita.Sul posto sono intervenuti i vigili del, allertati dal sindaco Vernillo, per mettere in sicurezza l’area.L’incidente ha causato l’interruzione dell’energiain diverse zone, lasciando al buio numerose abitazioni a contrada Palati e anche nella vicina contrada Iannassi. L'articolo Unlaa Sanproviene da Anteprima24.it.