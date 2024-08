Panetta demografia pesa su pensioni gli immigrati aiutano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il calo demografico in Ue "rischia diavere effetti negativi sulla tenuta dei sistemistici, sul sistema sanitario, sulla propensione a intraprendere e a innovare, sulla sostenibilità dei debiti pubblici: per contrastarlo "è essenziale rafforzare il capitale umano e aumentare l'occupazione di giovani e donne", ma "anche misure che favoriscano un afflusso di lavoratori stranieri regolari costituiscono una risposta razionale sul piano economico, indipendentemente da valutazioni di altra natura". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabio. Ciò "andrà gestito in maniera coordinata all'interno dell'Unione", tenendo conto degli equilibri sociali e rafforzando l'integrazione dei cittadini stranieri.