La nuova emergenza Gang di latinos e maranza | In guardia come sentinelle contro le scorribande in città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) "Attenzione alle pandilla. Ho avuto a che fare con loro a Milanomagistrato (da magistrato istruì uno dei primi processi, sul banco degli imputati ladei Mara Salvatrucha, ndr) e so quanto possano essere feroci. Ho seguito il caso del ragazzo aggredito di recente ai giardinetti del Nei da tre giovani ecuadoriani che si ispiravano ai Latin King e sto con gli occhi sempre apertiuna sentinella". Ambrogio Moccia, magistrato di lungo corso, ha portato la sua esperienza ancheassessore alla Sicurezza di Monza. E anche se di pandilla fortunatamente per il momento non sembra esserci traccia in, un problema giovanile c’è, "a Monza negli ultimi 4 mesi la polizia locale ha fermato circa 50 ‘’".