Sanremo 2025 Carlo Conti rivela tutte le novità

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 1 agosto 2024) News tv. “”,le. Il Festival della canzone italiana è una gara musicale che si tiene ogni anno in Italia, a, a partire dal 1951. Rappresenta uno dei principali eventi mediatici italiani, con un certo riscontro anche all’estero, in quanto viene trasmesso in diretta sia televisiva, sulla Rai e in Eurovisione, sia radiofonica. Al vincitore del Festival viene consegnata la statuetta del “Leone di”, simbolo dello stemma comunale, che è il riconoscimento più prestigioso per i musicisti e gli interpreti italiani di musica leggera. Dopo i cinque anni di Amadeus, la conduzione del Festival è passata nelle mani di, il quale ha deciso di apportare cambiamenti.