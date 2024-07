Inter altra giornata di lavoro e la tradizionale visita da parte dell’AIC

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Prosegue a ritmo serrato la preparazione pre-season dell’al BPER Training Centre di Appiano Gentile. Sempre in mattinata, la squadra ha poi ricevuto lada. NUOVO GIORNO – L’agli ordini di Simone Inzaghi è impegnata in sessioni di allenamento quotidiane per prepararsi al meglio in vista della nuova stagione. Mercoledì è stata unaparticolarmente intensa, con un allenamento mattutino che ha visto i nerazzurri concentrarsi su aspetti tattici e fisici, in preparazione dell’amichevole contro il Pisa, in programma venerdì 2 agosto alle 19:30.da Appiano Gentile Oltre alle attività sul campo, laè stata caratterizzata dalladell’Associazione Italiana Calciatori (AIC) alla Pinetina, un appuntamentoche segna l’inizio della stagione calcistica.