Gasiorowski mister X del mercato Inter! Un aggancio per prenderlo – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Èil nome nuovo di stamattina per la difesa dell’. Si tratta di un giocatore in forza al Valencia con cui, riporta Tuttosport, c’è la possibilità di intavolare una trattativa sfruttando chi è già conosciuto. IL NOME NUOVO – L’sta ancora cercando il famoso braccetto di sinistra per completare la rosa, il sostituto dell’infortunato Tajon Buchanan nonché vice di Alessandro Bastoni. Se n’è parlato a lungo, tra nomi più o meno concreti, e ora per l’spunta anche Yarek. È definito, su Tuttosport, il “X” che Piero Ausilio e Dario Baccin stavano tenendo segreto, ma che ora evidentemente segreto non lo è più. Gioca nel Valencia, ha diciannove anni ed è emerso nell’ultima Liga oltre che nei recenti Europei Under-19 vinti con la Spagna.