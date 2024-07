Il body di Simone Biles e delle americane fa discutere alle Olimpiadi | il prezzo a tre zeri e i 6000 Swarovski

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024)ha offerto uno spettacolo di enorme impatto durante le qualificazionidi Parigi 2024. La ginnasta più vincente della storia era la donna più attesa nella seconda giornata di gare ai Giochi e ha regalato una prestazione tecnica stellare, sfociata in un roboante 59.5 nel concorso generale individuale (miglior punteggio degli ultimi tre anni in campo internazionale). La fuoriclasse statunitense ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per andare a caccia di cinque medaglie d’oro nella capitale francese, dopo i grandi trionfi di Rio 2016 e i noti twisties che le impedirono di giganteggiare a Tokyo 2020.