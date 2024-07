Beacon il cane ufficiale della ginnastica Usa alle Olimpiadi | viene usato dalle atlete per fare pet-therapy

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il primoda pet-del Team Usa. Le ginnaste statunitensi hanno un’arma in più per queste. Si tratta di, un golden retriever di 4 anni. Sempre in compagniapadrona (l’ex ginnasta Tracey Callahan Molnar)non è solo un portafortuna ma un vero e proprio supporto emotivo e mentale, quanto basta per potersi qualificare ai Giochi Olimpici di Parigi. “Abbiamo fiducia in Bacon”; “Grazie per l’aiuto”: Suni Lee, Simone Biles, Jordan Chiles, Jade Carey e Hezly Rivera sono pazze del loro nuovo amico a quattro zampe e più volte lo ringraziano sui social per il supporto. Purtroppo, il golden retriever non è riuscito a partire per Parigi ma, anche da casa, è il loro tifoso numero 1 come dimostrando le foto postate sul profilo Instagram creato ad hoc.