Rugby Rovigo | arriva Antonio Tripodo un pilone siciliano per coach Davide Giazzon

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024)11 luglio 2024 – Cresciuto a Messina, il giovane classe 2000 è un vero e proprio gigante della prima linea, con i suoi 135 chilogrammi per quasi due metri di altezza.destro, ex del Mogliano e lo scorso anno a Piacenza con i Lyons,è cresciuto rugbisticamente in Sicilia per poi frequentare l’accademia a Roma e giocare nelle giovanili della Capitolina. A gennaio di quest’anno è stato convocato in nazionale Under 23 e aveva festeggiato la convocazione con gli azzurrini realizzando due mete proprio contro il. Il suo acquisto costituisce un innesto importante per un reparto sempre fondamentale per la squadra.si è già messo in mostra nel massimo campionato italiano con la maglia del Mogliano due stagioni fa, assaggiando la serie A elite. L’esperienza è stata affinata l’anno scorso a Piacenza con l’obiettivo di affermarsi ad alti livelli.