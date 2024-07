Trump la forza della reazione rivoluziona la campagna presidenziale Guai per Biden

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 14 luglio 2024) L’attentato all’ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano Donaldha scosso l’intero Paese e avrà ripercussioni enormi sulla, già segnata da numerosi colpi di scena. L’immagine di, con il sangue che gli cola dall’orecchio e il pugno alzato in segno di sfida mentre viene portato via dal palco, con una bandiera americana che sventola sopra di lui, è diventata virale sui social media, simboleggiando la sua resistenza e determinazione. L’attacco, avvenuto a soli due giorni dall’aperturaConvention Repubblicana a Milwaukee, offre aun palcoscenico unico per presentarsi come una vittima sopravvissuta, rafndo il sostegnosua base elettorale. La vicinanza temporale alla convention permette adi capitalizzare immediatamente sull’ondata di empatia generata dall’attentato.