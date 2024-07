Voto in Francia Come reagisce la politica italiana? Donzelli | In tanti festeggiano sinistra antisemita che vince – VIDEO

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dopo il colpo di scena successivo alfrancese, in attesa di una composizione di un governo che “tenga”, arrivano le reazioni dellainternazionaledi quella. Opposizione e maggioranza nel nostro Paese ovviamente sono su posizioni diametralmente opposte e Giovanni, responsabile organizzativo e deputato di FdI commenta così l’esito del: “Inche” Inè stato colpo di scena. Dopo il primo turno sembrava si potessero contare i seggi mancanti per la maggioranza assoluta per Marin Le Pen. Il presidente dellaMacron mentre parla alla nazione (Ansa Notizie.com)Invece da poco meno di 24 ore, l’Europa e quindi anche l’Italia, si trovano a commentare il clamoroso trionfo della gauche .