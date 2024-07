Bufera per Kanye West denunciato dai suoi dipendenti | accusato di sfruttamento razziosmo e pornografia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024)è stato citato in giudizio da alcuniche lo accusano di aver creato un ambiente di lavoro con «trattamenti crudeli e inumani». La notizia è stata lanciata dal sito di gossip internazionale TMZ, che ha raccontato la vicenda finita in un tribunale distrettuale degli Stati Uniti. Con Ye è stato citato in giudizio anche Milo Yiannopoulos, capo del personale della società fondata dal rapper. Nei documenti appare anche il nome di Bianca Censori, attuale moglie del cantante, che avrebbe inviato materiale pornografico al team di lavoro. Lei, però, non sarebbe tra gli imputati.per: cosa è successo epa08208656 Kim Kardashian and husband, US rapper(R), attend the 2020 Vanity Fair Oscar Party following the 92nd annual Academy Awards ceremony, in Beverly Hills, California, USA, 09 February 2020.