Un marciapiede grigio per un giorno si colora con le opere dei bambini del nido La Banda degli Amici

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 30 giugno 2024) Per il secondo anno consecutivo ilLa, in via Ruggeri da Stabello a Bergamo, hato e animato ilantistante l’asilo con lerealizzate daidurante il percorso didattico dell’anno, dedicato al Viaggio nel Mondo. La mostra, allestita giovedì scorso, ha riscosso successo tra i residenti della zona, incuriositi e richiamati dallee dalle spiegazioni ed anche molti automobilisti di passaggio si sono soffermati ad ammirare incuriositi le installazioni della. Dall’Egitto con il villaggio beduino, le piramidi e la realizzazione dei papiri, alla Lapponia con la visita alla Casa di Babbo Natale e la scoperta dell’aurora boreale i bimbi delhanno intrapreso un viaggio da ottobre a giugno che li ha portati a fare esperienze in tutto il mondo.