Punizione esemplare l’arbitro di Croazia-Italia escluso da Euro 2024 | il motivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2024) Termina in anticipo l’avventura delDanny Makkelie a. Il fischietto olandese, che ha diretto il match, conclusa con il risultato di 1-1, dopo il gol di Zaccagni, permettendo alla Nazionalena di accedere agli ottavi di finale, è statodalla rosa degli arbitri a causa di una denuncia della Federcalcio croata. Le polemiche per i match diretti daldiMakkelie ha diretto due gare durante la fase a gironi: Germania-Ungheria e. Entrambe le partite hanno sollevato polemiche riguardo alla sua direzione di gara. Gli ungheresi avevano contestato il suo mancato intervento in occasione del primo gol nella sfida contro la Germania, mentre nel caso della partita traa pesare, secondo il CT croato Dalic, è stato il recupero ritenuto eccessivo, ovvero gli 8? di recupero che hanno permesso all’di Luciano Spalletti di agguantare gli ottavi di finale ed affrontare questa sera alle 18 a Berlino la Svizzera.