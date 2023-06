Teun | sei fantastico! Anche Maehle e Højlund brillano

Leggi su bergamonews

(Di domenica 4 giugno 2023) Sportiello 6.5 – Una parata decisiva nel primo tempo. Rossi (88?) sv Toloi 6.5 – Tiene a bada Caprari con la solita autorevolezza. Djimsiti 6 – Non fa mai girare Mota. Fa più fatica contro Petagna, ma il punteggio è già indirizzato. Scalvini 6 – Il finale da punta col Verona lo ha caricato: primo tempo in proiezione offensiva costante. Cala alla distanza e si perde Colpani in un paio di occasioni. Okoli (60’) 6 – Entra in un momento teso, ma poi ha vita facile. Zappacosta 6 – Meno incisivo di altre volte, pensa a contenere Carlos Augusto e ci riesce bene. De Roon 6.5 – Per vie centrali il Monza passa con fatica specialmente per merito del suo posizionamento sempre impeccabile. Ederson 7 – Puntualissimo sulle seconde palle: recuperi continui, affidabilità totale. De Nipoti (88?) sv7.5 – Nel primo tempo il leitmotiv è chiaro: Koop finisce, lui rifinisce. Il cross ...