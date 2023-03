Bastardi di Pizzofalcone, presto in onda i nuovi episodi (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa quarta serie de ‘I Bastardi di Pizzofalcone‘, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, dovrebbe andare in onda entro pochi mesi. Lo ha anticipato l’attrice Miriam Candurro, che nella fiction interpreta Giorgia, moglie sempre a rischio maltrattamenti da parte del marito, poliziotto. “Abbiamo finito di girare a gennaio, siamo in dirittura di arrivo, quindi presto arriverà sugli schermi, forse ad aprile o al più tardi alla riapertura autunnale – ha detto – Saranno 4 episodi e ci sarà da tenere il fiato sospeso, ci sarà ancora Giorgia e sarà una bella scoperta”. Il tema degli abusi e delle violenze sulle donne sta molto a cuore all’attrice. Attorno a questo dramma ruota anche l’ultimo libro che ha scritto qualche mese fa ‘La settima stanza’. “Il romanzo, come anche il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa quarta serie de ‘Idi‘, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, dovrebbe andare inentro pochi mesi. Lo ha anticipato l’attrice Miriam Candurro, che nella fiction interpreta Giorgia, moglie sempre a rischio maltrattamenti da parte del marito, poliziotto. “Abbiamo finito di girare a gennaio, siamo in dirittura di arrivo, quindiarriverà sugli schermi, forse ad aprile o al più tardi alla riapertura autunnale – ha detto – Saranno 4e ci sarà da tenere il fiato sospeso, ci sarà ancora Giorgia e sarà una bella scoperta”. Il tema degli abusi e delle violenze sulle donne sta molto a cuore all’attrice. Attorno a questo dramma ruota anche l’ultimo libro che ha scritto qualche mese fa ‘La settima stanza’. “Il romanzo, come anche il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Bastardi di Pizzofalcone, presto i 4 episodi nuova serie Miriam Candurro, sarò an… - imironicc : No vabè la casa dell'avvocato è quella de I bastardi di Pizzofalcone VOLO #MareFuori3 - Daniela63951891 : RT @darveyfeels_: comunque un’altra serie Rai che meriterebbe molto molto più successo è I Bastardi Di Pizzofalcone, quindi ora che siete t… - bruand : 3 of 5 stars to Gelo per i Bastardi di Pizzofalcone by Maurizio de Giovanni - carmelo_anast : @RomeoMariaPaol1 @LinoGuanciale Enrica è anche nei Bastardi di Pizzofalcone. Una tosta! -