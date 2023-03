Tennis, niente via libera negli USA per Djokovic senza vaccino (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Tennista aveva chiesto una esenzione speciale Old same story: no vaccino no via libera. Novak Djokovic salterà ancora un torneo, questa volta Indian Wells dato che non è mai sottoposto al vaccino da Covid 19. Il serbo e numero uno al Mondo si “è cancellato dal tabellone dell’edizione del 2023. Al suo posto entra nel main draw Nikoloz Basilashvili” come comunicato dagli organizzatori del Masters 1000. Nulla fare per Djokovic che aveva chiesto una esenzione speciale per entrare negli Usa. L’ex governatore della Florida Rick Scott aveva scritto sui suoi profili social che il governo non avrebbe concesso il via libera al giocatore. Leggi anche: Djokovic nella bufera: il padre a una manifestazione pro Putin Il Governo USA ha infatti ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 marzo 2023) Ilta aveva chiesto una esenzione speciale Old same story: nono via. Novaksalterà ancora un torneo, questa volta Indian Wells dato che non è mai sottoposto alda Covid 19. Il serbo e numero uno al Mondo si “è cancellato dal tabellone dell’edizione del 2023. Al suo posto entra nel main draw Nikoloz Basilashvili” come comunicato dagli organizzatori del Masters 1000. Nulla fare perche aveva chiesto una esenzione speciale per entrareUsa. L’ex governatore della Florida Rick Scott aveva scritto sui suoi profili social che il governo non avrebbe concesso il viaal giocatore. Leggi anche:nella bufera: il padre a una manifestazione pro Putin Il Governo USA ha infatti ...

