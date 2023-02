Perù La presidente propone di anticipare le elezioni | ma ora dipende dal Parlamento

(Di sabato 4 febbraio 2023) Si spera in un accordo tra la maggioranza di governo e l'opposizione più moderata, perché non si può continuare ad assistere passivamente al massacro quotidiano che avviene nelle strade e nelle ...

... sia per eleggere il nuovo congresso che il nuovo, già nel 2023, anticipando sia la ...ad assistere passivamente al massacro quotidiano che avviene nelle strade e nelle piazze del...tre studenti pisani per l'aiuto dato ai loro coetanei ucraini in fuga dalla guerra Il... I tre studenti sono Paula Kalauz (25/7/2005 Drochia, Moldavia), Diana Enea (3/1/2006 Tarata,) e ...

Perù, continuano le proteste dopo l'arresto dell'ex presidente Castillo: cosa succede Sky Tg24

Perù: la rivolta dei diseredati ISPI

Proteste Perù, la Procura indaga la presidente Boluarte per genocidio Agenzia ANSA

In Perù continua la rivolta dopo la deposizione del presidente ... L'INDIPENDENTE