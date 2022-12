Dolce&Gabbana vola a Miami con tre grandi novità | moda | gioielleria e casa

Leggi su iodonna

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Questa è la settimana giusta per una vacanza in Florida. Al Design2022 fanno capolino diversi nomi noti dellainternazionale. Prima la notizia di Saint Laurent e la speciale re-edizione del libro Sex di Madonna. Poi Bottega Veneta, con le sedute firmate Gaetano Pesce che da props di sfilata sono ora in vendita come articoli di design. E adesso Dolce & Gabbana che presenta qui la collezione di Alta, Altae decorazioni per la. Artigianalità e Made in Italy protagonisti, il brand punta tutto sul proprio heritage, regalando una visione a 360 gradi dell’universo Dolce & Gabbana. Dolce & Gabba Alta, tutto ha inizio dal fashion Come location per presentare la loro collezione di Altae Alta Sartoria, Domenico Dolce e ...