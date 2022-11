Ucraina | Zelensky critica il sindaco di Kiev | «Non ha fatto abbastanza per l’emergenza»

(Di sabato 26 novembre 2022) Volodymyrhato l’operato deldi, Vitaly Klitschko, per aver gestito la città in modo inadeguato nell’ultima settimana di attacchi missilistici russi. Unapubblica rara mirata agli allestimenti dei rifugi di emergenza destinati ai residenti privati di acqua, riscaldamento e corrente. Ha infatti puntato il dito contro il contributo insufficiente dele della sua amministrazione all’opera di allestimento dei cosiddetti «centri di invincibilità», ovvero gli spazi in cui la cittadinanza può accedere a riscaldamento, acqua, internet e collegamenti di telefonia mobile. «Mi aspetto un lavoro di migliore qualità dall’ufficio del. In totale, ora abbiamo più di 4.000 centri nel paese ed è responsabilità di ogni leader locale ...

ha lamentato che molti dei residenti della città sono rimasti senza elettricità 'per 20 o anche 30 ore' e ha chiesto 'più sostegno' e 'lavoro di qualità' all'ufficio del sindaco. "Inseguita ...