Pioli | «De Ketelaere? Ricordo le critiche a Leao e Tonali»

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Parlaalla vigilia di Milan-Juventus in programma domani alle 18. Le polemiche su De“Il percorso di Deè quello corretto. Ha davanti a sé un grande futuro e sono soddisfatto di quello che sta facendo.tre anni fa oil primo anno, molti li criticavano e mettevano in dubbio le loro qualità. Deè un giocatore di talento e ha bisogno di adattarsi. È un problema vostro se lo definite mistero, io non sono assolutamente d’accordo con questa definizione”. Gli infortuni “Capitano questi momenti ma ho una squadra pronta. In allenamento vedo un gruppo determinato a continuare il nostro cammino. Un calendario così fitto non c’è mai stato, gli infortuni muscolari sono aumentati in tutte le squadre. Possiamo e dobbiamo ...

Milan,difende De. "Charles ha davanti a sé un grande futuro . Io sono soddisfatto di quello che sta facendo", ha dichiarato, che poi ha ricordato come altri giocatori del ...Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano, alla vigilia del big match di campionato contro la ... Infine, su De: "Per me non è un mistero... Charles ha davanti a sè un grande futuro. ..."Reduci da una Champions di segno opposto (la Juve risorta, il Milan colato a picco) la grande sfida di domani sera ha già un deficit enorme da sanare. Allegri e Pioli si ritrovano, ...Pioli in conferenza stampa ha risposto su De Ketelaere: non è affatto d’accordo con certe critiche che vengono fatte al giocatore. Non sono mancate delle critiche a Charles De ...