Calenda torna nell'arena di Twitter, come replica agli attacchi del Pd (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo il silenzio autoimposto rotto con l'annuncio nel salotto tv di Lucia Annunziata, Carlo Calenda torna a battagliare su Twitter. E lo fa citando il fil film "Il gladiatore", e collezionando a lunga serie di tweet ironici da parte gli utenti. Il segretario di Azione che ha rotto l'accordo con Enrico Letta ha ripreso a rispondere al fuoco di fila degli attacchi che gli arrivano soprattutto dal Pd. "Forza e onore", scrive Calenda al termine del tweet in cui invita i suoi a non replicare. "Chiederei per cortesia a tutti i sostenitori di Azione di non rispondere agli attacchi. Adesso c'è solo lavoro da fare. Non ho alcuna acredine nei confronti del Pd. Solo il dispiacere per un'occasione mancata. Forza e onore", scrive l'ex ... Leggi su iltempo (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo il silenzio autoimposto rotto con l'annuncio nel salotto tv di Lucia Annunziata, Carloa battare su. E lo fa citando il fil film "Il gladiatore", e collezionando a lunga serie di tweet ironici da parte gli utenti. Il segretario di Azione che ha rotto l'accordo con Enrico Letta ha ripreso a rispondere al fuoco di fila degliche gli arrivano soprattutto dal Pd. "Forza e onore", scriveal termine del tweet in cui invita i suoi a nonre. "Chiederei per cortesia a tutti i sostenitori di Azione di non rispondere. Adesso c'è solo lavoro da fare. Non ho alcuna acredine nei confronti del Pd. Solo il dispiacere per un'occasione mancata. Forza e onore", scrive l'ex ...

