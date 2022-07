Udinese, UFFICIALE Nehuen Perez dall’Altetico Madird | Mercato (Di venerdì 29 luglio 2022) 2022-07-29 21:18:00 Fermi tutti! L’Udinese ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive di Nehuen Perez. L’argentino torna quindi a Udine dall’Atletico Madrid dopo il prestito della passata stagione. IL COMUNICATO – Un grande ritorno, questa volta in pianta stabile, per una delle certezze bianconere della scorsa stagione. Nehuen Perez è di nuovo un giocatore dell’Udinese, prelevato a titolo definitivo dall’Atletico Madrid. Il difensore argentino si è legato al nostro club sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2027. Nehuen, è un difensore giovane e di prospettiva che ha dato prova delle sue qualità già nella passata stagione vissuta in Friuli dove ha giocato 22 partite tra campionato e Coppa Italia consolidandosi anche come ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 29 luglio 2022) 2022-07-29 21:18:00 Fermi tutti! L’ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive di. L’argentino torna quindi a Udine dall’Atletico Madrid dopo il prestito della passata stagione. IL COMUNICATO – Un grande ritorno, questa volta in pianta stabile, per una delle certezze bianconere della scorsa stagione.è di nuovo un giocatore dell’, prelevato a titolo definitivo dall’Atletico Madrid. Il difensore argentino si è legato al nostro club sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2027., è un difensore giovane e di prospettiva che ha dato prova delle sue qualità già nella passata stagione vissuta in Friuli dove ha giocato 22 partite tra campionato e Coppa Italia consolidandosi anche come ...

Udinese_1896 : ?? | UFFICIALE Enzo Ebosse è bianconero! ?? | OFFICIAL Enzo #Ebosse has joined Udinese! ???? #ForzaUdinese… - DanyRoss70 : RT @DiMarzio: #Udinese, ora è ufficiale il ritorno di #Perez ? - PisuDavi : #Calciomercato: #Udinese, ufficiale il ritorno di #Perez - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Nehuén #Pérez è di nuovo un giocatore dell’#Udinese! ?? Il difensore argentino ha firmato con i friul… - sportli26181512 : Udinese, dall'Atletico Madrid torna ufficialmente Nehuen Perez: Nehuen Perez torna in bianconero, adesso è ufficial… -