Martina Trevisan agli ottavi del Roland Garros: “Ho più consapevolezza, stupendo il legame col pubblico francese” (Di venerdì 27 maggio 2022) Martina Trevisan si è qualificata agli ottavi di finale del Roland Garros 2022. La tennista italiana ha sconfitto l’australiana Saville in due set e si è così guadagnata la possibilità di proseguire la propria avventura nello Slam sulla terra rossa di Parigi. La nostra portacolori è stata eccellente nella capitale francese e ora è attesa dal confronto con la bielorussa Sasnovich, con l’obiettivo di accedere ai quarti di finale come era riuscita a fare due anni fa in questo torneo. Martina Trevisan ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “Non so come spiegarmi questo legame col pubblico francese, ma mi piace tanto. Oggi è stato molto speciale. Non ho mai giocato con ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022)si è qualificatadi finale del2022. La tennista italiana ha sconfitto l’australiana Saville in due set e si è così guadagnata la possibilità di proseguire la propria avventura nello Slam sulla terra rossa di Parigi. La nostra portacolori è stata eccellente nella capitalee ora è attesa dal confronto con la bielorussa Sasnovich, con l’obiettivo di accedere ai quarti di finale come era riuscita a fare due anni fa in questo torneo.ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “Non so come spiegarmi questocol, ma mi piace tanto. Oggi è stato molto speciale. Non ho mai giocato con ...

