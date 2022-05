Infortunio Lozano, guaio Napoli: lo stop blocca il mercato. La situazione (Di giovedì 19 maggio 2022) Infortunio Lozano, lo stop dell’esterno messicano blocca anche il mercato del Napoli. Ecco qual è la situazione in casa azzurra Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, lo stop di Hirving Lozano diventa un grosso guaio in casa Napoli. Il problema alla spalla del messicano, infatti, riduce consistentemente il suo appeal sul mercato. L’esterno è ritenuto uno dei sacrificabili in casa azzurra, ma le sue condizioni frenano e non di poco gli interessi degli altri club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022), lodell’esterno messicanoanche ildel. Ecco qual è lain casa azzurra Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, lodi Hirvingdiventa un grossoin casa. Il problema alla spalla del messicano, infatti, riduce consistentemente il suo appeal sul. L’esterno è ritenuto uno dei sacrificabili in casa azzurra, ma le sue condizioni frenano e non di poco gli interessi degli altri club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

