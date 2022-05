Libretti postali | chiusure forzate in arrivo | come recuperare i soldi

(Di lunedì 2 maggio 2022)in: cosa sono idormienti e cosa si deve fare pera deposito.in: la decisione di Poste Italiane Poste Italiane sta procedendo con la chiusura automatica deiconsiderati dormienti, a prescindere dal fatto che vi siano depositatioppure siano vuoti. In questo contesto, i cittadini italiani hanno ancora tempo fino al 21 giugno 2022 per rivedere e sistemare la propria posizione postale. In questa data, infatti, iaperti e sui quali non è ...

rovigo24ore : Libretti postali fermi da 10 anni, i soldi vanno allo Stato - Ravenna24ore : Libretti postali fermi da 10 anni, i soldi vanno allo Stato - Ferrara24ore : Libretti postali fermi da 10 anni, i soldi vanno allo Stato - Informa_Press : Hai letto il nostro ultimo articolo? - bologna24ore_it : Libretti postali fermi da 10 anni, i soldi vanno allo Stato -

Attenzione alle decine di migliaia diinutilizzati, con prelievi o versamenti, da almeno 10 anni. Il prossimo 21 giugno 2022, infatti, Poste italiane estinguerà tutti icon somme pari o inferiori a cento euro, ...Indice Cosa sono idormienti Come consultare idormienti Come evitare l'estizione deidormienti Cosa sono idormienti Il Regolamento in materia di depositi ...Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di maggio saranno accreditate regolarmente a partite oggi, lunedì 2 per i titolari di un Libretto di Risparmio di un Conto BancoPosta o di una Postepay ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2022 – Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di maggio saranno accreditate regolarmente a partite oggi, lunedì 2 per i titolari di un Libretto di ...