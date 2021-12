Ferrero | le accuse | ' Furto ' falso' di Audi | Ferrari e yacht di lusso sospetti'

Advertising

tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Arrestato il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Accuse di bancarotta. Sampdoria non coinvolt… - infoitsport : Ferrero, le accuse: 'Furto 'falso' di Audi, Ferrari e yatch di lusso sospetti' - _muffinbutton : IL FINTO FURTO DELL’AUTO - tuttosport : #Ferrero, tra le accuse furto sospetto di #Audi e una #Ferrari dal contratto ambiguo - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Massimo Ferrero, le accuse: “Simulò il furto di un’auto per nascondere i libri contabili”. Oltre 7 milioni di “prestit… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrero accuse

pesanti quelle mosse a Massimo. è da più di 24 ore nel carcere di San Vittore, a Milano, sottoposto a , richiesta da parte della Procura della Repubblica di Paola per bancarotta e ...Spunta una Ferrari tra leche i giudici muovono nei confronti di Massimo. L' ex presidente della Sampdoria da ieri è sottoposto a misura cautelare di custodia nel carcere di San Vittore a Milano , richiesta da ...Sono le parole con cui Vanessa Ferrero, figlia dell’imprenditore romano nonché presidente (dimissionario) della Sampdoria Massimo Ferrero, arrestato per bancarotta, descriveva suo padre, in un dialogo ...Ai domiciliari figlia e nipote: l'inchiesta della procura di Paola per il crac di quattro società calabresi. Estraneo il club ligure. Il patron si dimette, l'avvocato: "Trattato peggio di Totò Riina" ...