LIVE – Gran Bretagna-Germania, quarti di finale Coppa Davis 2021: tutti gli aggiornamenti (Di martedì 30 novembre 2021) Il LIVE della disputa tra Gran Bretagna e Germania, valevole per i quarti di finale della Coppa Davis 2021. Dopo il successo della Croazia ai danni dell’Italia, dovuto alle vittoria di Borna Gojo su Lorenzo Sonego e Mektic/Pavic su Sinner/Fognini, al via un’altra sfida verso le semifinali della storica competizione tennistica. In palio non soltanto la possibilità di giocare per un posto in finale, ma anche un’indimenticabile e impagabile sensazione, quella di aver inorgoglito una Nazione intera. La Gran Bretagna potrà contare sull’apporto di Cameron Norrie e Daniel Evans, come principali singolaristi, partendo favorita sulla Germania di Jan-Lennard Struff e Dominik ... Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021) Ildella disputa tra, valevole per ididella. Dopo il successo della Croazia ai danni dell’Italia, dovuto alle vittoria di Borna Gojo su Lorenzo Sonego e Mektic/Pavic su Sinner/Fognini, al via un’altra sfida verso le semifinali della storica competizione tennistica. In palio non soltanto la possibilità di giocare per un posto in, ma anche un’indimenticabile e impagabile sensazione, quella di aver inorgoglito una Nazione intera. Lapotrà contare sull’apporto di Cameron Norrie e Daniel Evans, come principali singolaristi, partendo favorita sulladi Jan-Lennard Struff e Dominik ...

Advertising

BeansFrancesca : RT @LGrullita: Caro Manuel hai proprio ragione fai una gran figura di merda ma non per esserti avvicinato a lei. Sempre più senza parole. P… - PatriziaCordoni : RT @LGrullita: Caro Manuel hai proprio ragione fai una gran figura di merda ma non per esserti avvicinato a lei. Sempre più senza parole. P… - zazoomblog : LIVE Gran Bretagna-Germania Coppa Davis 2021 in DIRETTA: quarto di finale incertissimo con Norrie e i britannici fa… - Tradingshooter : TradingShooter fornisce informazioni, studi ed analisi derivanti da tecniche avanzate non convenzionali, basate sul… - Federic37038675 : RT @LGrullita: Caro Manuel hai proprio ragione fai una gran figura di merda ma non per esserti avvicinato a lei. Sempre più senza parole. P… -