Napoli, Ferlaino: «Maradona sarebbe stato felicissimo di vederlo in vetta» (Di lunedì 27 settembre 2021) “Maradona? Ci manca moltissimo, Probabilmente sarebbe stato felicissimo di vedere il Napoli primo in classifica e sarebbe andato allo stadio a seguire la squadra. La sua scomparsa addolora tutti i napoletani e per me è stata una mazzata unica. sarebbe stato il primo a gioire nel vedere il Napoli in testa”. Così Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli dello scudetto a ‘La Politica nel pallone” su Gr Parlamento. Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021) “? Ci manca moltissimo, Probabilmentedi vedere ilprimo in classifica eandato allo stadio a seguire la squadra. La sua scomparsa addolora tutti i napoletani e per me è stata una mazzata unica.il primo a gioire nel vedere ilin testa”. Così Corrado, ex presidente deldello scudetto a ‘La Politica nel pallone” su Gr Parlamento.

