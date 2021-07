La tecnologia sta contribuendo ad aumentare il divario di genere

(Di lunedì 12 luglio 2021) Le donne impiegate in settori professionali tecnologici sono una minoranza. Serve una spinta per colmare ildiIl campo dellae delle scienze informatiche ha un indice di impiego in crescita in tutti i paesi. La crescente dipendenza dai mezzi informatici e le avanguardie sperimentate dallacomportano una richiesta sempre maggiore L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

AttivaEvolution : Il comparto delle soluzioni di IT as-a-Service on-premise sta crescendo tanto da meritarsi una sigla tutta sua:… - Profilo3Marco : RT @Corriere: La meglio tecnologia delle bici sta nelle pieghevoli elettriche: i modelli più trendy - Profilo3Marco : RT @Corriere: La meglio tecnologia delle bici sta nelle pieghevoli elettriche: i modelli più trendy - Nadnad3010 : STEAM 'importanza dell’arte' 'E' sta anche per English #opinioniaconfronto #fortysixthtechnoformationlane ingegn… - brunamar14 : RT @OfficialTozzi: L'ipertecnologia spaziale sta soprattutto nelle ricadute che allungano la vita. Ma essa nasce dalla guerra, che ha provo… -

Ultime Notizie dalla rete : tecnologia sta

Corriere Innovazione

...MSI aggiornerà anche la sua gamma di RTX 3060 introducendo le schede grafiche dotate di... Inoltre, il leak rivela che MSI sipreparando per il ritorno della sua iconica serie. La serie ......dellavapor chamber nel prossimo Galaxy S22. Dia un lato può significare che gli effetti della pandemia su alcuni tipi di mercato stiano finalmente dissipandosi, dall'altro che Samsung...Unieuro su Twitch con Zenith per parlare di calcio e tecnologia in occasione di Uefa Euro 2020: per la prima volta la BoboTV è stata on air live dagli store di Unieuro ...Realtà virtuale, cinema 5D, realtà aumentata, ologrammi, videomapping: Balich Wonder Studio insieme a Vision Factory realizzano concept, content experience e produzione dell’exhibition “Alexander Nevs ...