Vaccino Pfizer, Galli: "Seconda dose ritardata? Si può fare" (Di venerdì 9 aprile 2021) "Si può fare". Così Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, a 'Timeline' su Sky Tg24 sull'ipotesi di ritardare la Seconda dose del Vaccino Pfizer consentendo così di allargare la platea delle persone protette dalla prima dose. "Ci si sta adeguando a quello che è già stato fatto in altri Paesi – sottolinea Galli – e che nella fase iniziale mi ha lasciato riluttante. Però ora ci sono i dati di Israele e della Gran Bretagna che ci dicono che si può fare. Si può fare con dei risultati che sono decisamente buoni. Sarei cauto però – sottolinea Galli – nel fare questa operazione per i più fragili, ovvero in quelle persone per le quali ti ...

