Il Paradiso delle Signore, la vita di Roberta è in pericolo? (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Paradiso delle Signore torna anche oggi pomeriggio, a preoccupare è proprio Roberta che potrebbe essere in grave pericolo come la sua vita. screenshoot Rai UnoTorna con una nuova puntata la soap opera di Rai Uno in onda come sempre ogni pomeriggio da diversi anni con grande successo, questa volta di torna a parlare di Roberta Pellegrino. Il tutto parte dal fidanzato Marcello che è sempre più nei guai e non sa come liberarsi dal Mantovano che è tornato dal passato e non ha alcuna intenzione di liberarlo dal suo debito, ma non è tutto a causa sua diventa anche complice di tutte le volte che infrange la legge. Quello che lo tiene legato è la paura per la fidanzata Roberta, il Mantovano infatti ricatta il giovane con la minaccia di ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Iltorna anche oggi pomeriggio, a preoccupare è proprioche potrebbe essere in gravecome la sua. screenshoot Rai UnoTorna con una nuova puntata la soap opera di Rai Uno in onda come sempre ogni pomeriggio da diversi anni con grande successo, questa volta di torna a parlare diPellegrino. Il tutto parte dal fidanzato Marcello che è sempre più nei guai e non sa come liberarsi dal Mantovano che è tornato dal passato e non ha alcuna intenzione di liberarlo dal suo debito, ma non è tutto a causa sua diventa anche complice di tutte le volte che infrange la legge. Quello che lo tiene legato è la paura per la fidanzata, il Mantovano infatti ricatta il giovane con la minaccia di ...

obaewan_ : @zingarella_a @MayAmidala @DanielaG3000 ormai è diventato il paradiso degli amato, non il paradiso delle signore… - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Guai per Marcello e Roberta - martinalast5 : @xwindflowers Riccardo and Nicoletta from “Il paradiso delle signore.” ???? - TheHatefulAlice : L'esistenza delle carrozze silenzio su trenitalia sono o non sono la cosa migliore del mondo? Lo sono. Paradiso. - FruitbookMag : ??@MelaValVenosta festeggia i 30 anni. Come segno celebrativo è stata realizzata una scultura a forma di #mela, dedi… -