Fmi | contrazione del Pil europeo del 7 per cento

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 22 ottobre 2020) I dati Fmi sul Pildel 7 per: “Le prospettive restano incerte”. ROMA – Sono stati pubblicati i dati Fmi sul Pil. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, la crescita del Vecchio Continente subirà unadel 7% nel 2020 prima di rimbalzare del 4,7% nel 2021. “Le prospettive – precisano da Washington, citati dall’Agi – restano incerte. La ripresa dei contagi in tutta Europa rappresenta forse il maggior rischio a ribasso a questo punto. Anche una Brexit no deal implicherebbe un ulteriore e potenzialmente enorme shock all’attività nel bel mezzo della pandemia“. Fmi all’Europa: “Non ritirare stimoli” Il Fondo Monetario si è rivolta anche all’Unione Europea: ...