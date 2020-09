Cina | batterio sfugge da laboratorio | oltre tremila persone si ammalano di brucellosi

(Di venerdì 18 settembre 2020): fuga di batteri daammalate Più disi sono ammalate indopo la fuoriuscita di batteri da unbiofarmaceutico in cui si producevano vaccini per animali. La vicenda risale al 2019, ma è stata resa nota solamente ora dalle autorità locali. Secondo quanto ricostruito dalle autorità sanitarie di Lanzhou, capitale della provincia del Gansu, nellanord-occidentale, sono 3245 leche si sono ammalate dopo aver contratto il, che provoca la. Si tratta di una malattia, trasmessa dagli animali, solitamente da pecore, bovini o maiali, e non contagiosa tra gli essere umani, ...

