Coronavirus nel Lazio, arriva l’ordinanza: test ai terminal bus per chi proviene da Bulgaria, Romania e Ucraina (Di mercoledì 29 luglio 2020) E’ stata firmata ieri dal Presidente della Regione Lazio l‘ordinanza che prevede sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni per tutti coloro che – anche se asintomatici – abbiano soggiornato o transitato in Bulgaria e Romania prima di far ingresso in Regione. Regione Lazio, ordinanza per test ai terminal bus da Bulgaria, Romania e Ucraina ‘L’ordinanza dispone inoltre che i vettori del trasporto di linea aereo, ferroviario o terrestre acquisiscano dai viaggiatori una specifica dichiarazione sostitutiva che attesti di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi indicati; di non aver avuto contatti stretti con ... Leggi su ilcorrieredellacitta

