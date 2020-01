Presadiretta, da Regeni ad Amazon: Vite a domicilio (il costo dei negozi online) (Di martedì 21 gennaio 2020) Presadiretta non dimentica Giulio Regeni: e se i servizi egiziani avessero usato uno spyware realizzato in Italia per spiare Giulio? Basta un messaggio, una mail e il tuo cellulare diventa il tuo spione, controlla quello che guardi, i siti, dove vai. Gli spyware sono armi di repressione politica, sono usati contro giornalisti come Assiri, sgraditi ai sauditi, o sgraditi come Khassogi. Si ipotizza che gli arabi conoscessero i movimenti del giornalista grazie ad uno spyware prodotto da (...) - Media / Sprechi, , Commercio, Amazon, negozi feedproxy.google

agoravoxitalia : #Presadiretta, da Regeni ad Amazon: Vite a domicilio (il costo dei negozi online) - AgoraVox Italia… - mmontanaro69 : RT @premiomorrione: #veritapergiulioregeni L'inchiesta finalista del #premiomorrione 2019 andata in onda stasera a @presadiretta pone degl… - GiulioSiamoNoi : RT @premiomorrione: #veritapergiulioregeni L'inchiesta finalista del #premiomorrione 2019 andata in onda stasera a @presadiretta pone degl… -