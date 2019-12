Mes | Giorgia Meloni | “Blocchiamo la riforma | il M5s firmi la risoluzione del centrodestra

fanpage

(Di lunedì 9 dicembre 2019)oggi sarà a Bruxelles "con tutti i parlamentari di Fdi per dire che non siamo disposti a farci prendere in giro" sul Mes. In un'intervista a 'La Stampa' ha annunciato che mercoeldì FdI presentrà unaper bloccarlo, ma ha proposto ma "ai gruppi di Lega e Fi di presentarne una comune delper impegnare il governo a non firmare la" .

