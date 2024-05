Eccellenza Il diesse Amati e la finale playoff | Urbino - due anni eccezionali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Andare in svantaggio e poi recuperare finendo per vincere 4 a 1 è cose che capitano solo alle squadre di rango come l’che domenica nel match sul campo del Montefano valido per il passaggio alla finalissimaha sfoderato una grande prestazione e vinto con largo margine. Ora domenica prossima è atteso dalla finalissima contro il Castelfidardo vincitore dell’altra semi. "Con il Montefano – dice il presidente dell’Marco Lucarini – è stata una partita interpretata in maniera ottima dai ragazzi e dal mister, siamo andati sotto su un calcio da fermo ma poi abbiamo reagito suldi tempo pareggiando. Il secondo tempo i ragazzi hanno dato costanza alla presenza nella metà campo del Montefano e gli sforzi hanno pagato. La squadra ha dimostrato grande carattere e spinti da un ...