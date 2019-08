Governo | le dimissioni al vetriolo del premier Conte | Salvini irresponsabile per

Il discorso di Conte al Senato : «Qui si arresta l’azione del Governo - Salvini irresponsabile - chiarisca sulla Russia». Poi le dimissioni : La replica del premier al termine del dibattito parlamentare: «Mancanza di coraggio» da parte di Salvini. Le consultazioni del Capo dello Stato cominciano domani alle 16

Governo Pd-5 Stelle e dimissioni Conte - lo scenario probabile e numeri : Governo Pd-5 Stelle e dimissioni Conte, lo scenario probabile e numeri Nel giorno della cosiddetta parlamentarizzazione della crisi, presso l’Aula del Senato dove era nato il Governo Conte, si ragiona anche in termini numerici. Perché se da un lato è vero che a seguito delle annunciate dimissioni di Conte la parola toccherà a Mattarella è anche vero che qualsiasi ipotesi circa la nascita di nuovi esecutivi va suffragata con i numeri ...

Le dimissioni di Giuseppe Conte - il Governo Lega – M5s è finito : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lascia Palazzo Chigi e rassegna le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo che il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva formalizzato l’apertura della crisi con la presentazione di una mozione di sfiducia, il capo del Governo ha scelto l’Aula del Senato della Repubblica per chiudere definitivamente l’esperienza del Governo giallo-verde sostenuto da Lega e ...

Conte : il Governo finisce qui - al Colle per le dimissioni. Attacco a tutto campo a Salvini - che replica : rifarei tutto. Diretta : Dopo 12 giorni di parole, attacchi e contro-attacchi, oggi la crisi di governo verrà per la prima volta formalizzata. Il presidente del Consiglio tiene un attesissimo discorso nell’aula del Senato al termine del quale con ogni probabilità salirà al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni

