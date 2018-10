F1 | Giappone | Hamilton ancora davanti | Vettel secondo

F1 GP Giappone - Prove Libere 3 : Hamilton davanti anche nell'ultima sessione : Cronaca Temperatura dell'aria e dell'asfalto attorno ai 25°C, pista umida: così prendono il via le FP3 a Suzuka. Nico Hulkenberg con la Renault è il primo a lasciare i box e a fermare il cronometro ...

F1 - GP Giappone 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Lewis Hamilton il migliore - Sebastian Vettel lo insegue da vicino : Lewis Hamilton si conferma il migliore a Suzuka (Giappone), nel corso dell’ultimo turno delle prove libere del 17° round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico della Mercedes, in una sessione condizionata per qualche minuto dalla pioggia, ha siglato il miglior crono (1’29″599) precedendo la coppia Ferrari Sebastian Vettel (1’29″715)/Kimi Raikkonen (1’30″054). Un Hamilton strepitoso nel primo ...

F1 - GP Giappone 2018 : Lewis Hamilton pronto per l’ennesima pole - la Ferrari conta sulla pioggia? : Sarà un’alba sul filo dei millesimi quella del Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Suzuka alle ore 8.00 italiane Lewis Hamilton andrà a caccia della pole position numero 80 della sua carriera e, dopo quanto visto nelle prime due sessioni di prove libere, sembra che dovrebbe avere troppe difficoltà a centrare questo incredibile traguardo. Tra lui e questo traguardo, oggettivamente, sembrano non esserci rivali. Chi ...

Formula 1 - GP Giappone : Hamilton - sintonia perfetta con la Mercedes : già nella dimensione Fangio Lewis Hamilton , proiettato verso il quinto titolo. Lo ha dimostrato anche a Suzuka, costantemente primo in entrambe le sessioni di libere. Veloce e in perfetta sintonia ...

Lewis Hamilton - GP Giappone : “Che piacere guidare a Suzuka - continuiamo così. Ringrazio la squadra per la macchina” : Lewis Hamilton sta attraversando un momento di forma davvero favoloso, il Campione del Mondo può contare su 50 punti di vantaggio nei confronti di Sebastian Vettel e sembra essere proiettato verso la conquista del suo quinto titolo iridato, eguagliando lo storico record di Fangio. Il pilota della Mercedes oggi ha dominato nelle prime due sessioni di prove libere del GP del Giappone, infliggendo distacchi pesanti a tutti gli avversari e mettendo ...

F1 - analisi prove libere GP Giappone 2018 : Mercedes e Hamilton di un altro pianeta - Ferrari costretta a rincorrere - Red Bull più vicina : Nel 1984 gli Alphaville hanno pubblicato la meravigliosa canzone dal titolo “Big in Japan”, esattamente un anno prima che Lewis Hamilton nascesse. Oggi il pilota inglese è stato davvero “Big in Japan” dominando in lungo ed in largo le prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno. Sia sul giro secco, sia sul passo gara, il leader della classifica iridata ha dato una sensazione di strapotere che si è vista ...

F1 : Giappone - Hamilton domina le libere : Quarto tempo per Max Verstappen sulla Red Bull, che perde un secondo dal campione del mondo, quinto è l'altro ferrarista Kimi Raikkonen che accusa un distacco di quasi 1,3 secondi. E poi a seguire ...

F1 : Giappone - Hamilton domina le libere : Quarto tempo per Max Verstappen sulla Red Bull, che perde un secondo dal campione del mondo, quinto è l'altro ferrarista Kimi Raikkonen che accusa un distacco di quasi 1,3 secondi. E poi a seguire ...

Giappone : Hamilton di un altro pianeta nelle libere - Vettel 3° : Il GP del Giappone prende il via nel segno della Mercedes e di Lewis Hamilton, che ha chiuso davanti a tutti le prime due sessioni di prove libere, la seconda sulle supersoft con un tempone di 1m 28.217s, a 4 decimi dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel, a 0.833s […] L'articolo Giappone: Hamilton di un altro pianeta nelle libere, Vettel 3° sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Formula 1 - GP Giappone : a Suzuka le libere sono di Hamilton. Vettel terzo nelle FP2 : Di seguito tempi e cronaca LIVE 08:37 5 ott # Driver Time 1 HAMILTON 1:28.217 2 BOTTAS 1:28.678 3 Vettel 1:29.050 4 VERSTAPPEN 1:29.257 5 RAIKKONEN 1:29.498 6 RICCIARDO 1:29.513 7 OCON 1:30.035 8 ...

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 : Hamilton scatenato! (Gp Giappone 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Giappone 2018 Suzuka live: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il weekend (oggi venerdì 5 ottobre)(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 08:36:00 GMT)

LIVE F1 - GP Giappone 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Hamilton e Mercedes dominanti - Ferrari in difficoltà : CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLE prove libere 1 CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 08.17 Sono tutti rientrati ai box per un rapido ...

F1 - GP Giappone 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton spaventa rifilando distacchi notevoli a tutti - secondo Bottas - terzo Vettel a otto decimi! : Lewis Hamilton (Hamilton) prosegue nel suo stato di grazia e domina, senza mezzi termini, anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno. Il leader della classifica iridata, che ha dalla sua un margine di ben 50 punti sul più immediato inseguitore, disintegra la resistenza dei rivali con un tempo sensazionale: 1:28.217 con Supersoft, lasciando tutti gli altri a distanze ragguardevoli. In seconda ...

F1 - GP Giappone 2018 : prove libere 1-2 - classifica combinata dei tempi. Lewis Hamilton il più veloce - Sebastian Vettel terzo : Lewis Hamilton è stato letteralmente strepitoso nel venerdì delle prove libere valide per il GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes è stato semplicemente strepitoso in entrambe le sessioni e ha firmato il miglior tempo in 1:28.217, rifilando ben quattro decimi di distacco al compagno di scuderia Valtteri Bottas. Sebastian Vettel ha faticato con la sua Ferrari e si è fermato ad addirittura 8 decimi dal suo grande ...