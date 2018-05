Ascolti TV | Sabato 26 maggio 2018 In 6 | 8 mln per la finale di Champions 32% | bene

Ascolti TV | Sabato 19 maggio 2018. Vince la finale di Ballando (24.7%) - Amici in crescita (23%). I dati del Royal Wedding : Verissimo (24.38%) batte il TG1 (20.43%-21.91%) : Royal Wedding Su Rai1 Ballando Tutti in Pista – dalle 20.48 alle 21.55 – ha raccolto 4.627.000 spettatori con il 21.68% mentre la finale della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle 21.59 all’1.23 – ha conquistato .000 spettatori pari al 24.7% di share (qui gli Ascolti della finale dello scorso anno – qui gli Ascolti di tutte le finali del programma – qui la maglietta di Selvaggia ...