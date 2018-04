Milan shock | altro che Champions | adesso rischia di perdere anche l’Europa League | ecco

Milan-Inter - Icardi sbaglia un gol clamoroso - tutti sotto shock [VIDEO] : Milan-Inter, Icardi sbaglia un gol shock, si sta giocando il derby valido per il campionato di Serie A, partita apertissima con la squadra di Spalletti che era passata in vantaggio nel primo tempo con Icardi, rete annullata poi per fuorigioco. Nella ripresa occasione incredibile sempre per l’argentino, l’errore a porta vuota è shock, l’Inter recrimina per il clamoroso errore. Mauro Icardi #wloskarobota #InterMilan [via @TVACM] ...

Conti shock : altra operazione. Il Milan lo perde fino a settembre : Come ricorda la Gazzetta dello Sport domani Conti si recherà a Roma, alla clinica Villa Stuart , dove sarà nuovamente operato dall'equipe del dott. Mariani, vero e proprio luminare nella ...

Clementino - a Milano la confessione shock : 'Sono stato schiavo della cocaina - ma sono guarito' : ... manifestazione dedicata al mondo del Web in corso in questi giorni alla Fabbrica del Vapore di Milano. Alla domanda del collega Ensi "C'è stato un momento della vostra carriera così basso in cui ...

Calciomercato Milan - offerta shock del Psg per Donnarumma : l’eventuale sostituto in rossonero : Calciomercato Milan – Il Milan è in grandissima ripresa in campionato ed Europa League, i rossoneri oggi in campo per il ritorno contro il Ludogorets, solo una formalità per la squadra di Gennaro Gattuso. Il periodo negativo è ormai alle spalle, i rossoneri hanno ancora possibilità di recuperare posizioni in classifica e tentare il miracoloso aggancio alla zona Champions League. A tenere banco è anche il futuro del club, si pensa alla ...