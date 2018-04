Antonella Boralevi | «Il buio oltre le crepe»

vanityfair

(Di venerdì 20 aprile 2018) «Siamo tutti stati, almeno una volta nella vita, dei bambini nel».sentenzia una verità terrificante, con una vocina lieve. Lo stridore è solo un illusione, che al massimo rafforza la paura. È lo stesso contrappasso che colpisce chi legge il mondo de La bambina nel, il suo nuovo libro pubblicato per Baldini+Castoldi (593 pagine, 20 €). È un mondo bello, bellissimo. E troppo bello, per essere tutto vero. Un mondo lungo 30 anni, intrecciati su due piani narrativi paralleli. Inizia con una festa sfarzosa nel 1985, in una villa ancora più bella della campagna veneta, dove Paolo e Manuela festeggiano i venti anni di matrimonio davanti a tutta la buona società di Venezia. Champagne, pettegolezzi, allegria, e la loro bambina dolcissima di undici anni, Moreschina. Finisce con una tragedia indicibile. 32 anni dopo, un’inglesina di trent’anni, Emma Thorpe, ...