Torino Vanoli - arriva la svolta e spunta un clausola per il tecnico | i dettagli

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ilsono sempre più vicini: Vagnati ha trovato l’erede di Juric per la prossima stagione e sta lavorando per chiudere Ilsono sempre più vicini: Vagnati ha trovato l’erede di Juric per la prossima stagione e sta lavorando per chiudere. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per ilsarebbe

Vincenzo Italiano sempre più lontano dal Torino . Rimane quindi in corsa per il Napoli anche se, secondo Sky, non ci sono stati contatti tra il club di De Laurentiis e l’entourage dell’ allenatore . Per adesso la concetrazione è rivolta tutta alla ...

Il Calciomercato Torino parte dal nuovo allenatore, Vanoli è nella lista granata ma molto dipende da quella partita del Venezia Si prospettano giorni incandescenti, i prossimi in arrivo, per il Calciomercato Torino . E questo non solo per il ...

Avanti tutta per Vanoli: è il preferito di Cairo. Juric, suggestione Napoli - Avanti tutta per vanoli: è il preferito di Cairo. Juric, suggestione Napoli - Il profilo per la panchina del Toro ha un nome e un cognome. Il presidente Cairo e il dt Vagnati hanno snellito la lista, il grande favorito è diventato Paolo vanoli. Classe 1972, nato a Varese, da ...

Vanoli è consapevole delle difficoltà, ma non vuole lasciare nulla di intentato. Il Venezia in corsa per la serie A: "Ci giochiamo tutte le possibilità» - vanoli è consapevole delle difficoltà, ma non vuole lasciare nulla di intentato. Il Venezia in corsa per la serie A: "Ci giochiamo tutte le possibilità» - Il Venezia, terzo in classifica con 70 punti, si giocherà questa sera le ultime possibilità di promozione diretta in Serie A, sperando in un passo falso del Como, sopra di due punti, impegnato al ‘Sin ...

Toro, prenotato il successore di Juric: Vanoli è a un passo - Toro, prenotato il successore di Juric: vanoli è a un passo - La Fiorentina in finale di Conference rende ancor più complicato e rischioso l’assalto a Italiano, che continua a privilegiare la corte del Napoli e del Bologna. Non si sblocca neanche la pista Pallad ...