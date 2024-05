Biden lancia l’ultimatum | Se Israele attacca Rafah non invieremo nuove armi

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno numero 217 di conflitto Guerra Israele (Ansa Foto) Notizie.com217mo giorno di conflitto ...

Inizia l'infifata studentesca anche a Padova: tende piazzate nei cortili del Bo contro il genicidio - Inizia l'infifata studentesca anche a Padova: tende piazzate nei cortili del Bo contro il genicidio - Dopo Bologna, Roma, Napoli e Palermo anche la città del Santo si aggiunge alla manifestazione in corso in queste ore. Studenti e studentesse hanno scelto di seguire l’esempio dei campus statunitensi, ...

Padova, intifada studentesca: occupato il cortile del Bo - Padova, intifada studentesca: occupato il cortile del Bo - “L’ingresso dell’esercito israeliano a rafah, che segna l’avvio della fase finale del ... La protesta mira alle radici del supporto occidentale ad israele, con gli studenti che invitano ad unirsi a ...

Intifada studentesca, le tende per Gaza occupano il Bo: «Fermiamo il massacro» - Intifada studentesca, le tende per Gaza occupano il Bo: «Fermiamo il massacro» - PADOVA - Dopo Bologna, Roma, Napoli e Palermo anche Padova si aggiunge all’Intifada studentesca in Italia, come altre Università faranno in queste ore. Studenti e studentesse ...