Calcio giovanile

(Di venerdì 10 maggio 2024) Arriva il primo campus estivo della Bologna Football Club Academy a Santa Sofia, grazie alla collaborazione con Consorzio Living Romagna, Asd Santa Sofia, Rigenera, Village Sporting Club e Pro Loco di Santa Sofia insieme al sostegno dei Comuni di Santa Sofia e Galeata e di Romagna Acque Società delle Fonti. Il Campus, in programma dal 1° al 12 luglio, accoglierà giovani talenti delle categorie primi calci, under 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17. La formula prevede diverse opzioni di partecipazione, tra cui il camp residenziale presso l’Ostello Antica Filanda di Santa Sofia, con allenamenti mattutini seguiti da momenti di relax in piscina; poi nuovamente allenamenti nel pomeriggio, seguiti da attività ludico-ricreative serali. Il Campus mette a disposizione infrastrutture sportive come ‘Rigenera’ (piscina, palestra, area estiva) e l’impianto con campi sportivi in erba naturale e sintetici ...