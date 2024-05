Torna al cinema il quarto film della saga Il regno del pianeta delle scimmie

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Neiil nuovo capitolo dell'epico franchise, diretto da Wes Ball e distribuito da Walt Disney Company. È unstraordinario per tutti quelli che amano il genere, con scene spettacolari e storie umane divise in 145 minuti di grande. Ci eravamo chiesti più volte il motivo per cui dopo i successi ottenuti, nessun regista riportava sullo schermo un mistero che ripercorreva luoghi e momenti di una storia unica. così diversa, anche sul piano umano. Era il pubblico che la voleva. Invece, eccoci qui a parlarne. Dopo la visione per la stampa, non abbiamo avuto dubbi: l'esperimento funziona sempre, ed è perfetto nella dissoluzione dei generi e nella componente favolistica. Nel cast: Owen Teague, Freya Alan, Kevin Durand, Peter Macon e William H. Macy. Ambientato diverse generazioni dopo ildi Cesare, in ...