K1 Speed accelera l' espansione europea con l' acquisizione di Capital Karts

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) L'dida parte di K1alimenterà la crescita del settore dei go-kart elettrici indoor nel Regno Unito e in Europa LONDRA, 10 maggio 2024 /PRNewswire/K1, Inc. ("K1"), il principale marchio di corse di kart elettrici indoor, ha annunciato oggi l'di, la pista di go-kart indoor più veloce del Regno Unito, con sede a Londra. Questa significativaconsente a K1di continuare adre la propria crescita e diventare un player chiave nel Regno Unito e in Europa. K1è stata fondata da David e Susan Danglard nel 2003. In oltre 20 anni, i pionieri del settore hanno aperto la ...